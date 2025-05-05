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        Erzincan'da iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi

        Erzincan'da iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye, 36 bin 988 lira idari ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2025 - 13:35 Güncelleme: 05.05.2025 - 14:22
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        Erzincan'da iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi
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        Erzincan'da iş yerinde kumar oynayan 4 kişiye, 36 bin 988 lira idari ceza uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekiplerince, bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.

        Operasyonda, kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 36 bin 988 lira ceza kesildi.

        İş yerinde kumar oynattığı belirlenen 1 kişi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan işlem yapıldı.

        Öte yandan, iş yerinde kumar oynamak için kullanılan araç ve gereçler ile 9 bin 700 liraya el konuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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