Erzincan'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı
Erzincan'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Erzincan'da araçta uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı.
Bu kapsamda Erzincan-Erzurum kara yolunun Akyazı uygulama noktasında durdurulan araçta 3 parça peçeteye emdirilmiş uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda araçtaki E.I ve M.N.S gözaltına alındı.
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