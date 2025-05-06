Erzincan'da uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucu kullanımının ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

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