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        Doğudaki illerden batıya sevk edilen kurbanlıklar Erzincan'da denetleniyor

        Kurban Bayramı öncesi Doğu Anadolu Bölgesi'nden batıdaki illere sevk edilen kurbanlıklar, Erzincan'da kontrol ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 14:15 Güncelleme: 06.05.2025 - 15:13
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        Doğudaki illerden batıya sevk edilen kurbanlıklar Erzincan'da denetleniyor
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        Kurban Bayramı öncesi Doğu Anadolu Bölgesi'nden batıdaki illere sevk edilen kurbanlıklar, Erzincan'da kontrol ediliyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tercan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince doğudaki illerden Ankara ve İstanbul gibi büyükşehirlere canlı hayvan taşıyan araçlar denetlendi.

        Jandarma ve polis ekipleriyle Erzurum-Erzincan kara yolunda yapılan denetimlerde, kurbanlık taşıyan kamyonlar durdurularak hayvanların sağlık belgeleri ve kulak küpeleri kontrol edildi.

        Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında belgesiz, kaçak hayvan ve hayvansal ürün hareketlerini engellemek amacıyla yapılan ortak yol kontrolleri devam edecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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