Erzincan'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü

Kazada ağır yaralanan sürücü Enis Y, ambulansla sevk edildiği Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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