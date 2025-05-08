Uzmanından KKKA virüsü buluşturan kenelere karşı uyarılar

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan kenelerden korunmanın en etkili yolunun açık renk kıyafet giyilmesi ve pantolon paçalarının çorabın içerisine sokulması olduğu bildirildi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Karakeçili, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü bulaştıran kenelere karşı vatandaşları uyardı.

Karakeçili, AA muhabirine, ülke genelinde havaların ısınmasıyla mart sonu ve nisan aylarında görülmeye başlayan kenelerin, geciken bahar dolayısıyla mayısa sarktığını, hastanede KKKA şüphelisi hastanın bulunduğunu söyledi.

Kene vakalarının gecikmesinin görülmeyeceği anlamına gelmediğini vurgulayan Karakeçili, "Havalar ısındığı için haziran ve temmuzda her yıl bir pik görüyoruz. Haziran ve temmuz ayına dikkat etmek lazım. Her yıl çok fazla vaka görüyoruz. Bu yıl da o şekilde olacak diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.