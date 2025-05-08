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        Uzmanından KKKA virüsü buluşturan kenelere karşı uyarılar

        Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan kenelerden korunmanın en etkili yolunun açık renk kıyafet giyilmesi ve pantolon paçalarının çorabın içerisine sokulması olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:57 Güncelleme: 08.05.2025 - 15:15
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        Uzmanından KKKA virüsü buluşturan kenelere karşı uyarılar
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        Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan kenelerden korunmanın en etkili yolunun açık renk kıyafet giyilmesi ve pantolon paçalarının çorabın içerisine sokulması olduğu bildirildi.

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Karakeçili, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü bulaştıran kenelere karşı vatandaşları uyardı.

        Karakeçili, AA muhabirine, ülke genelinde havaların ısınmasıyla mart sonu ve nisan aylarında görülmeye başlayan kenelerin, geciken bahar dolayısıyla mayısa sarktığını, hastanede KKKA şüphelisi hastanın bulunduğunu söyledi.

        Kene vakalarının gecikmesinin görülmeyeceği anlamına gelmediğini vurgulayan Karakeçili, "Havalar ısındığı için haziran ve temmuzda her yıl bir pik görüyoruz. Haziran ve temmuz ayına dikkat etmek lazım. Her yıl çok fazla vaka görüyoruz. Bu yıl da o şekilde olacak diye düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Kene ısırmasını fark edenler en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalı"

        Kene ısırmasını fark eden vatandaşların en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğini anlatan Karakeçili, korunma yöntemlerine ilişkin şu önerilerde bulundu:

        "Havalar ısınıyor. Tabii ki kırsal alanlara daha çok çıkıyoruz ve köylere gidiyoruz. Keneler uçmaz, yüksek bir ağaçtan üzerimize düşmez. Keneler yerdedir ve kırsal alandadır. Özellikle tarlada, çalılıkta, otların olduğu yerlere gittiğimizde en iyi korunma yöntemi, açık renk kıyafet giyinmek ve pantolon paçalarının çorabın içine sokulmasıdır. En etkili yöntem bu. Açık sandaletler, kısa şort, kısa çoraplar çok uygun değil ve kırsal bölgeden döndüğümüz zaman mutlaka vücut kontrolü yapmamız lazım."

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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