Erzincan'da ekipler, zirai dondan etkilenen meyve bahçelerini inceledi

Tarım ve Orman Bakanlığının talimatıyla Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı teknik ekipler ile Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) yetkilileri arazide incelemelerde bulunuyor.

Bu kapsamda, bahçelerini zirai dona karşı sigortalatan çiftçilerin zararları tek tek tespit ediliyor.

Kentte mart ayı içerisinde meydana gelen zirai donla ilgili hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.