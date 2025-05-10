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        Erzincan'da sosyal medyada silah teşhiri yapanlar yakalandı

        Erzincan'da sosyal medya platformlarından silah teşhir yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 14:00 Güncelleme: 10.05.2025 - 14:07
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        Erzincan'da sosyal medyada silah teşhiri yapanlar yakalandı
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        Erzincan'da sosyal medya platformlarından silah teşhir yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Bu kapsamda ekiplerce, bireysel silahlandıkları, bulundurdukları veya satın aldıkları silahları sosyal medya platformlarından teşhir ettikleri belirlenen şüpheliler F.B. ile T.E.D'ye ait ev ve iş yerinde yapılan aramada 3 tüfek, 1 tabanca ve şarjörü ile 37 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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