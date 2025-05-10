Erzincan'da sosyal medyada silah teşhiri yapanlar yakalandı

Erzincan'da sosyal medya platformlarından silah teşhir yaptıkları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekiplerce, bireysel silahlandıkları, bulundurdukları veya satın aldıkları silahları sosyal medya platformlarından teşhir ettikleri belirlenen şüpheliler F.B. ile T.E.D'ye ait ev ve iş yerinde yapılan aramada 3 tüfek, 1 tabanca ve şarjörü ile 37 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.