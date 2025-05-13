Erzincan'da devrilen traktörün sürücüsü öldü
Erzincan'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Erzincan'da traktörün devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.
Erdal Kartal'ın (46) kullandığı 24 AE 718 plakalı traktör, Erzincan-Gümüşhane Yalnızbağ mevkisinde yol kenarına devrildi.
Kazayı gören vatandaşlar durumu polis, AFAD ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Bölgeye gelen sağlık ekipleri, traktörün altında kalan sürücünün olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından cenaze, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.