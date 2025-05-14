Erzincan'da ağıla giren kurtlar 15 kuzuyu telef etti

Telef olan hayvanlar, yapılan incelemenin ardından iş makinesi yardımıyla açılan çukura gömüldü.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Hacıbayram köyü merasında küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Fatih Kondu’ya ait ağılda bulunan küçükbaş hayvanlara kurtlar saldırdı.

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