Devlet Tiyatrolarının raylar üzerindeki tiyatrosu "Vagon Sahne" Erzincan'da çocuklarla buluştu

Burada çocuklar ve aileleri, tiyatro oyunu izlemenin heyecanını yaşadı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ işbirliğiyle gerçekleştirilen proje kapsamında oyunun sergileneceği tren, Erzincan Tren Garı'na geldi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.