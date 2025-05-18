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        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Erzincan'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2025 - 21:27 Güncelleme: 18.05.2025 - 21:45
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        Erzincan'da şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Erzincan’da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        İrfan B’nin kullandığı 06 ND 540 plakalı otomobil, Refahiye-Erzincan karayolu Kova köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Vildan B. Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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