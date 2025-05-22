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        Erzincan'daki kayak merkezinin konaklama sorununu çözecek tesiste çalışmalar sürüyor

        Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nin konaklama sorununu çözecek tesis projesinde çalışmalar devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 16:58 Güncelleme: 22.05.2025 - 17:35
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        Erzincan'daki kayak merkezinin konaklama sorununu çözecek tesiste çalışmalar sürüyor
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        Erzincan'daki Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nin konaklama sorununu çözecek tesis projesinde çalışmalar devam ediyor.

        Yap-işlet-devret modeliyle ihalesi gerçekleştirilen projenin ilk etabında 30 oda ve 9 villa, ikinci etabında ise 100 yataklı 5 yıldızlı bir tesis hayata geçirilecek.

        Konaklama yatırımıyla yıllık 2 milyon lira kira ödemesiyle 25 yıllığına tahsis edilen arazide inşa edilen otelin, 2025 yılı sonunda hizmete açılması hedefleniyor.

        İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, kayak merkezinde düzenlediği toplantıda gazetecilere, merkezde 2 milyonun üzerinde ziyaretçi ağırladıklarını söyledi.

        Yıllardır çözülmeyen konaklama probleminin bu yatırımlarla çözüleceğini ifade eden Canpolat, şöyle devam etti:

        "Ergan Dağı'ndaki bu otel 2024 yılının son aylarında ihale edildi. İhale modelimiz yap, işlet, devret ve kirala modeli ile oldu. Bu şu demek, araziyi kiralayan müstecir (kiracı) hem üzerine inşaat yapacak hem kira ödeyecek hem de işi bittiğinde devredip çıkacak. Bu model Türkiye'de köprülerde, otoyollarda, yine devletin büyük yatırımlarında uygulanıyor. Biz de bunu Ergan'a uyarlamaya çalıştık ve tuttu da."

        Canpolat, tesisin yaklaşık 500 milyon liralık yatırımla istihdama da katkı sağlanacağını belirterek, "2 milyona varan misafirlerimizi 3 milyona, belki 5-10 yıllık süreçte de 5 milyonun üzerine çıkaracağız. İnşallah kazan kazan formülüyle bu civardaki bütün kayak merkezlerinde aynı turist sayısını yakalayarak bölge ekonomisine de ciddi katkı sağlayacağını tahmin ediyoruz. İnşallah bu turizm koridoru sayesinde bölgenin kış turizmi konusunda da ilerlemesini sağlayacağız." dedi.

        Toplantıya, İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Cavit Şireci ile Erzincanlı iş insanları da katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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