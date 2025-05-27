Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'daki altın madeni kazasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın adı kütüphanede yaşatılacak

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde geçen yıl meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız'ın anısına köyünde kütüphane açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 22:55 Güncelleme: 27.05.2025 - 22:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'daki altın madeni kazasında hayatını kaybeden Uğur Yıldız'ın adı kütüphanede yaşatılacak
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde geçen yıl meydana gelen toprak kayması sonucu hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız'ın anısına köyünde kütüphane açıldı.

        Erzincan Valiliği tarafından hizmete alınan "Otlukbeli Avcıçayırı Köyü Köy Yaşam Merkezi Uğur Yıldız Kütüphanesi"nin açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Hamza Aydoğdu, Çöpler köyündeki altın madeninde yaşanan toprak kaymasında yaşamını yitiren Uğur Yıldız'ın adının verildiği kütüphanenin açılışında, burada kitap okuyacak herkesin Yıldız'ın adını yad edeceğini söyledi.

        Yıldız'ın adının kıyamete kadar yaşayacağını belirten Aydoğdu, şunları ifade etti:

        "Vefa önemlidir. İnsan olmanın en önemli unsurlarından birisidir. Biz hep beraber burada bu acıları yaşarken birbirimizi tanıma fırsatı bulduk ve birbirimize yakınlaştık. Birbirimizin kalbini gördük ve orada fark ettik ki aslında hiçbirimizin hiçbirimizden farkı yok. Biz, bu toprakların kavrulmuş çocuklarıyız. Allah böyle kazalar bir daha Erzincan'a ve ülkemize vermesin. Giden canımız, evladımız, bir parçamız. İnşallah bu kütüphane yaşadıkça Uğur kardeşimiz hem gönüllerimizde hem hatıratımızda yaşayacak."

        CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül de "Devletimizin şefkat elinin buraya ulaşması ve böylesine anlamlı bir kütüphanenin yapılması son derece değerli ve kıymetlidir. İnşallah anısı ömür boyu devam edecektir." diye konuştu.

        Yıldız'ın annesi Sevde Yıldız da Vali Aydoğdu'ya ve emeği geçenlere teşekkür ederek, "Sizin sayenizde oğlumun adı yaşayacak. Emeğiniz büyük. Hakkınızı helal edin." dedi.

        Açılışın ardından Aydoğdu ve beraberindekiler Uğur Yıldız'ı kabri başında dualarla andı.

        Programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, Otlukbeli Kaymakamı İbrahim Gökçe, Otlukbeli Belediye Başkanı Yusuf Tektaş, kamu kurumu müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Yıldız'ın ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İş yerine patlayıcı attılar: 7 kişi yaralı
        İş yerine patlayıcı attılar: 7 kişi yaralı
        ABD uluslararası öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kontrol edecek
        ABD uluslararası öğrencilerin sosyal medya hesaplarını kontrol edecek
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Fenerbahçe'den görkemli şampiyonluk kutlaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa açıklaması
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        "Berke'yi çok beğeniyorum"
        Papara kilit!
        Papara kilit!
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Medvedev'den Trump'a yanıt
        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim
        Ütü ile öldürdü: Diğer yarımı kaybettim
        Kral Charles'tan Kanada'ya önemli ziyaret
        Kral Charles'tan Kanada'ya önemli ziyaret
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        'Kademeli vize' daha etkin uygulanacak
        Trump: Putin ateşle oynuyor
        Trump: Putin ateşle oynuyor
        "Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum"
        "Kobe Bryant'a verdiğim sözü tuttum"
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        Çin'de bir fabrikada patlama: 5 ölü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Devlet Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı açtı: Her şeyin vakti vardır, o vakit yaklaşmaktadır
        Hapis cezası aldı
        Hapis cezası aldı
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Topçular Kulübü'nün 2. bölümü yayında!
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Bahis operasyonu! Papara nedir, sahibi kimdir?
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"
        "Kendimi Türkiye'ye adayacağım"

        Benzer Haberler

        "Değer Erzincan" projesiyle Otlukbeli ve Çayırlı ilçelerinde spor kulüpleri...
        "Değer Erzincan" projesiyle Otlukbeli ve Çayırlı ilçelerinde spor kulüpleri...
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Erzincan'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
        Erzincan'da 20 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
        Erzincan'da 20 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi, 1 zanlı tutuklandı
        Özel gereksinimli öğrenciler polis rehberliğinde "üniversiteli" oldu
        Özel gereksinimli öğrenciler polis rehberliğinde "üniversiteli" oldu
        Erzincan merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 kilo uyuşturucu ele geçi...
        Erzincan merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu: 20 kilo uyuşturucu ele geçi...
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Erzincan'da konuştu:
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Erzincan'da konuştu: