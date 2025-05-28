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        Erzincan'da polis rehberliğinde üniversiteli olan 40 engelli öğrenci kep attı

        Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şubesi ekiplerinin desteğiyle "Bizim Çocuklar Projesi" kapsamında 10 hafta boyunca üniversiteli olan 40 engelli öğrenci, kep atma heyecanı yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2025 - 12:30 Güncelleme: 28.05.2025 - 12:30
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        Erzincan'da polis rehberliğinde üniversiteli olan 40 engelli öğrenci kep attı
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        Erzincan Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şubesi ekiplerinin desteğiyle "Bizim Çocuklar Projesi" kapsamında 10 hafta boyunca üniversiteli olan 40 engelli öğrenci, kep atma heyecanı yaşadı.

        Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı kapsamında hayata geçirilen "Bizim Çocuklar Projesi" ile kentteki 40 engelli öğrencinin üniversite eğitimi alması için polisler çalışma yaptı.

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi ile yapılan görüşmeler sonucunda, özel gereksinimli öğrenciler için 10 haftalık bir eğitim programını kapsayan protokol imzalandı.

        Polisler, Sümer ve Milli İrade Özel Eğitim Kurumu'nda bulunan 40 engelli öğrenciyi her hafta uzmanlar gözetiminde ekip araçlarıyla alarak fakülteye taşıdı.

        Kampüste üniversite öğrencileriyle iletişim kurup kaynaşmaları sağlanan engelli öğrenciler, kampüsteki birçok etkinliğe de katılıp sosyalleşti. Kampüste 10 haftalık eğitim programını tamamlayan öğrenciler mezuniyet heyecanı yaşadı.

        Öğrencilerin program boyunca yaptığı çalışmaların sergilendiği üniversitedeki törende, pasta kesimi yapıldı, özel çocuklar kep attı.

        Törene, Rektör Prof. Dr. Akın Levent, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, akademisyenler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

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