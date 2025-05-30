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        Erzincan'daki yangında zarar gören dükkan çatıları onarıldı

        Erzincan'da yangın nedeniyle sıralı dükkanların çatısında oluşan hasar belediye ekiplerince onarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 09:07 Güncelleme: 30.05.2025 - 09:07
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        Erzincan'daki yangında zarar gören dükkan çatıları onarıldı
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        Erzincan'da yangın nedeniyle sıralı dükkanların çatısında oluşan hasar belediye ekiplerince onarıldı.

        Kent merkezinde 18 Mayıs'ta, Buğday Meydanı'nda sıralı dükkanların çatısında çıkan yangının ardından zarar gören esnafın mağduriyetinin giderilmesi için başlatılan çalışma tamamlandı.

        Yangında hasar gören dükkanların çatıları, belediye ekiplerince temizlenerek yeniden inşa edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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