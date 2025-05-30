Erzincan'daki yangında zarar gören dükkan çatıları onarıldı
Erzincan'da yangın nedeniyle sıralı dükkanların çatısında oluşan hasar belediye ekiplerince onarıldı.
Erzincan'da yangın nedeniyle sıralı dükkanların çatısında oluşan hasar belediye ekiplerince onarıldı.
Kent merkezinde 18 Mayıs'ta, Buğday Meydanı'nda sıralı dükkanların çatısında çıkan yangının ardından zarar gören esnafın mağduriyetinin giderilmesi için başlatılan çalışma tamamlandı.
Yangında hasar gören dükkanların çatıları, belediye ekiplerince temizlenerek yeniden inşa edildi.
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