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        Erzincan, Bayburt ve Erzurum'da gazetecilere yapay zeka uygulamaları eğitimi verilecek

        İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü ile KUDAKA arasında, basın mensuplarına yönelik yapay zeka eğitimlerini kapsayan "Yapay Zeka Uygulamaları Eğitim Protokolü" imzalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 19:12 Güncelleme: 04.06.2025 - 19:22
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        Erzincan, Bayburt ve Erzurum'da gazetecilere yapay zeka uygulamaları eğitimi verilecek
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        İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü ile KUDAKA arasında, basın mensuplarına yönelik yapay zeka eğitimlerini kapsayan "Yapay Zeka Uygulamaları Eğitim Protokolü" imzalandı.

        Merkezi Erzurum'da bulunan Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) ile İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürlüğü arasında "Yapay Zeka Uygulamaları Eğitim Protokolü" imza programı yapıldı.

        İletişim Başkanlığı Erzincan Bölge Müdürü Metehan Akkaya, burada yaptığı konuşmada, projenin hayata geçirilmesindeki desteklerinden ötürü KUDAKA Yönetim Kurulu Dönem Başkanı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven'e teşekkür etti.

        Proje kapsamında Erzurum, Bayburt ve Erzincan'da görev yapan basın mensuplarına yapay zeka ile haber metni yazımı, görüntü montajı ve fotoğraf üretimi, kamera kullanımı, görsel iyileştirme teknolojileri, yapay zeka destekli drone teknolojisi gibi alanlarda eğitim verilmesi planlanıyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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