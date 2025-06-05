Erzincan Valiliği öncülüğünde motosiklet sürücülerine kask hediye edildi

Erzincan Valiliğince farkındalık oluşturmak amacıyla gerçekleştirilen uygulamada, polislerce durdurulan ve kaskı olmayan motosiklet sürücülerine kask hediye edildi.

Valilik koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ile trafik güvenliğinin artırılması için çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Erzincan Valiliğince temin edilen 25 kask, Fevzipaşa Caddesi üzerinde gerçekleştirilen polislerin trafik denetiminde kaskı bulunmayan motosiklet sürücülerine dağıtıldı.

Uygulamada kask dağıtılacağını duyan motosiklet sürücülerinin de cadde üzerinde yoğunluk oluşturduğu görüldü.

- "Kurallara uyduğunuz için hepinize de teşekkür ediyorum"

Vali Hamza Aydoğdu, burada sürücülere, Erzincan'ın motosiklet kullanımında Türkiye'de sayılı şehirlerden biri olduğunu söyledi.

Son dönemlerde meydana gelen ölümlü trafik kazalarında kasksız motosiklet kullanımının görüldüğünü işaret eden Aydoğdu, şunları kaydetti: