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        Erzincan Valisi Aydoğdu, Kurban Bayramı'nda görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kurban Bayramı'nda görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 18:44 Güncelleme: 06.06.2025 - 18:44
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        Erzincan Valisi Aydoğdu, Kurban Bayramı'nda görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kurban Bayramı'nda görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

        Polis ve jandarma ekipleriyle bir araya gelen Aydoğdu, bayram süresince alınan tedbirler kapsamında Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı ile Mertekli uygulama noktasındaki çalışmaları denetledi.

        Aydoğdu, Erzincan ve ülkenin güvenliği için görev yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutlayarak kendilerine teşekkür etti.

        Araçlarıyla seyahat eden vatandaşların da bayramlarını tebrik eden Aydoğdu, trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

        Vali Aydoğdu’ya, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba eşlik etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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