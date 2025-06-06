Erzincan Valisi Aydoğdu, Kurban Bayramı'nda görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kurban Bayramı'nda görev yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Polis ve jandarma ekipleriyle bir araya gelen Aydoğdu, bayram süresince alınan tedbirler kapsamında Erzincan-Erzurum kara yolu Akyazı ile Mertekli uygulama noktasındaki çalışmaları denetledi.

Aydoğdu, Erzincan ve ülkenin güvenliği için görev yapan güvenlik güçlerinin bayramını kutlayarak kendilerine teşekkür etti.

Araçlarıyla seyahat eden vatandaşların da bayramlarını tebrik eden Aydoğdu, trafik kurallarına uymaları konusunda hatırlatmalarda bulundu.

Vali Aydoğdu’ya, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık ve İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba eşlik etti.