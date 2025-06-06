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        Erzincan Valisi Aydoğdu, Kıbrıs gazisinin eşinin 60 yıllık kokpit hayalini gerçekleştirdi

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kıbrıs gazisinin eşinin 60 yıllık kokpitte oturma hayalini gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 18:49 Güncelleme: 06.06.2025 - 18:49
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        Erzincan Valisi Aydoğdu, Kıbrıs gazisinin eşinin 60 yıllık kokpit hayalini gerçekleştirdi
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kıbrıs gazisinin eşinin 60 yıllık kokpitte oturma hayalini gerçekleştirdi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Vali Aydoğdu, arife günü Kıbrıs gazisi Hilmi Kağan ve eşi Nurcan Kağan'a (63) ziyarette bulundu.

        Aydoğdu, ziyaret sırasında Nurcan Kağan'ın yıllardır içinde sakladığı hayalini öğrendi.

        Gençliğinde pilot olma arzusu bulunduğunu anlatan Nurcan Kağan, ailesinin müsaadesiyle bunu gerçekleştiremediğini fakat bu hayalinin kalbinde hep yaşamaya devam ettiğini Aydoğdu'ya söyledi.

        Vali Aydoğdu’nun girişimleri ve Türk Hava Yollarının desteğiyle Nurcan Kağan'ın gökyüzü sevdası gerçeğe dönüştü.

        Valiliğin sosyal medya hesabındaki açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Bir ömrün içten dileği kokpite taşındı, babadan kalan ‘olmaz’, yürekten bir 'oldu'ya dönüştü."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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