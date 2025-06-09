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        Erzincan'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Erzincan'da otomobilin devrilmesi sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 09:30 Güncelleme: 09.06.2025 - 09:30
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        Erzincan'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Erzincan’da otomobilin devrilmesi sonucu 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

        M.B’nin (28) kullandığı 06 FE 7708 plakalı otomobil, Erzincan-Erzurum kara yolu Yedisu kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü ile U.B. (31), K.B. (31), P.A.B. (7) ve D.B. (3) Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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