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        Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Erzincan'da konuştu:

        Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "40 yıllık terör bitti. Terörsüz Türkiye. Liderimiz '21. yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak' dedi. Ben bir adım daha ileri gidiyorum. Türk Dünyası'nın yüzyılı olacak." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 00:30 Güncelleme: 14.06.2025 - 00:30
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        Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Erzincan'da konuştu:
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        Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "40 yıllık terör bitti. Terörsüz Türkiye. Liderimiz '21. yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak' dedi. Ben bir adım daha ileri gidiyorum. Türk Dünyası'nın yüzyılı olacak." dedi.

        Yıldırım, merkeze bağlı Akyazı Mahallesi'nde, AK Parti Erzincan İl Başkanlığının düzenlediği "Teşkilat Toplantısı" programında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu, kuzeyinde ve güneyinde savaşların olduğunu söyledi.

        Türkiye'nin sorumluluğunun 780 bin kilometrekare toprakla sınırlı olmadığını ve 2 milyar Müslümanın gözünün Türkiye'de olduğunu anlatan Yıldırım, "Bakın yine soykırımcı İsrail'in bugün yaptıklarını gördünüz. Aslında bölgemiz ve dünya büyük bir tehditle karşı karşıya. Sömürgeci ülkelerin amacı bizi bu bataklıkların içine çekmek. Öbür türlü milletin teveccühünü, desteğini bizden uzaklaştıramadılar. 17-25 Aralık'ı, 15 Temmuz'u denediler. Terörü 40 yıl bu milletin başına sardılar ama başaramadılar. Şimdi bir şekilde bölgeyi istikrarsızlaştırıp Türkiye'nin de bu kazanımlarını yok etmek için gayret ediyorlar." diye konuştu.

        Binali Yıldırım, bugünlerde birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç olduğunu belirterek, "Farklılıklarımızı ayrışma nedeni olarak görmeyelim. Farklılıklarımızı zenginliğimiz olarak görelim. Çünkü içeride ve dışarıda ülkemize ve milletimize yönelik ciddi tehditler var." değerlendirmesinde bulundu.

        - "40 yıllık terör bitti"

        Terörsüz Türkiye hedefine vurgu yapan Yıldırım, şunları kaydetti:

        "Bugünlerde ülkemiz üzerinde dolaşan kara bulutların, emperyal ve sömürgeci güçlerin kirli emellerine karşı da uyanık olmamız gerektiğini ifade ediyorum. 40 yıllık terör bitti. Terörsüz Türkiye. Liderimiz '21. yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak' dedi. Ben bir adım daha ileri gidiyorum. Türk Dünyası'nın yüzyılı olacak. Artık devir dönüyor. Batıdaki sömürü kaynakları bitti. Zenginlik artık Doğuya hicret ediyor. Dolayısıyla Türkiye hem Asya'nın hem de Avrupa'nın geçiş noktasında ve uzun başarılarla dolu tarihi olan bir ülke olarak sorumluluğu daha da artıyor."

        Yıldırım, Adriyatik'ten, Balkanlar'dan Baykal Gölü'ne kadar uzanan 20 milyon kilometrekarelik coğrafyada sorumluluklarının olduğunu dile getirerek, "Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konsey Başkanı olarak gittiğimde, insanların gözünde 'Türkiye' deyince parıltıyı görüyorum. Onlar artık 70 küsur yıllık Sovyet sisteminin dışında bağımsızlıklarını kazandıkları için son 30 yılda yönleri hep Türkiye'ye doğru." sözlerini sarf etti.

        Programa, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, AK Parti Erzincan İl Başkanı Alpay Kabadayı, ilçe belediye başkanları ile teşkilat mensupları katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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