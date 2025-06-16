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        Erzincan Valisi Aydoğdu: "Erzincan, tarım, hayvancılık ve serada zirve illerden biri olabilir"

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Erzincan, tarım, hayvancılık ve sera alanlarında Doğu Anadolu'nun, hatta Karadeniz'in, İç Anadolu'nun zirve illerinden biri olabilir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 20:06 Güncelleme: 16.06.2025 - 20:22
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        Erzincan Valisi Aydoğdu: "Erzincan, tarım, hayvancılık ve serada zirve illerden biri olabilir"
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        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, "Erzincan, tarım, hayvancılık ve sera alanlarında Doğu Anadolu’nun, hatta Karadeniz’in, İç Anadolu’nun zirve illerinden biri olabilir." dedi.

        Aydoğdu, Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında, kentte eğitimden sağlığa, güvenlikten kültür-sanat etkinliklerine, spordan tarıma ve ulaşımdan istihdama kadar birçok konu hakkında bilgi verdi.

        Şehirlerin güçlü ve zayıf yönlerini tanımak, analizlerinin iyi yapılması gerektiğini söyleyen Aydoğdu, Erzincan sanayisinin, Bursa, Gaziantep ve Kayseri gibi olabilmesinin kısa vadede zor göründüğünü ifade etti.

        Aydoğdu, şunları kaydetti:

        "Erzincan, tarım, hayvancılık ve sera alanlarında Doğu Anadolu’nun, hatta Karadeniz’in, İç Anadolu’nun zirve illerinden birisi olabilir. Sonra doğa ve su sporlarında da Türkiye’nin sayılı şehirlerinden biri olabiliriz. Çünkü kanyonlarımız yamaç paraşütüne, off-roada çok uygun."

        Aydoğdu, Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nin konaklama sorununu çözecek tesis projesinde de çalışmaların devam ettiğini ifade ederek, yapılacak çalışmalarla kentin Türkiye’nin önemli inanç merkezlerinden biri haline de gelebileceğini aktardı.

        Toplantı, Vali Yardımcısı Yusuf İzci ve Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Emre Canpolat'ın sunumlarıyla sona erdi. ​​​​​​​

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