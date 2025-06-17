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        Erzincan'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada ölen 2 kişi defnedildi

        Erzincan'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada yaşamını yitirin 2 kişi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2025 - 14:47 Güncelleme: 17.06.2025 - 14:47
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        Erzincan'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada ölen 2 kişi defnedildi
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        Erzincan'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada yaşamını yitirin 2 kişi, toprağa verildi.

        Kent merkezinde motosikletin hafif ticari araçla çarpışması sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Torunlar (24) ile Nurten Çiftlik'in (33) cenazeleri, yakınları tarafından Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Cami-i Kebir Camisi'ne getirildi.

        Torunlar ile Çiftlik'in naaşları, kılınan cenaze namazının ardından Yeni Mezarlığa defnedildi.

        Cenaze törenine, hayatını kaybedenlerin yakınları ile Vali Yardımcısı Mehmet Emre Canpolat, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba ve vatandaşlar katıldı.

        B.Ç. (27) yönetimindeki 24 ACF 358 plakalı hafif ticari araç ile Ayşenur Torunlar (24) idaresindeki 24 ABK 024 plakalı motosiklet, dün Barbaros Mahallesi 460 Sokak mevkisinde dönüş yolunda çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü ile yanındaki Nurten Çiftlik hayatını kaybetmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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