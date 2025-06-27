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        Erzincan'da ormanlık alanlara girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı

        Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Erzincan'da bazı piknik alanları ve tabiat parkları dışındaki ormanlık alanlara girişler, 15 Temmuz-15 Eylül tarihlerini kapsayan dönemde yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 17:27 Güncelleme: 27.06.2025 - 17:27
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        Erzincan'da ormanlık alanlara girişler 15 Eylül'e kadar yasaklandı
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        Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında Erzincan'da bazı piknik alanları ve tabiat parkları dışındaki ormanlık alanlara girişler, 15 Temmuz-15 Eylül tarihlerini kapsayan dönemde yasaklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mecidiye ile Atatürk Orman Parkı ve Refahiye ilçesindeki Üçören ile Dumanlı Tabiat Parkı dışındaki ormanlık alanlara girişlerin, 15 Temmuz-15 Eylül tarihlerinde yasaklanmasına karar verildi.

        Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında alınan kararla, ayrıca kentte ve ilçelerde izin verilen mesire alanlarında saat 19.00’dan 08.00’e kadar girişlerin yasaklanması, izin verilen mesire alanlarında yer ateşi yakılmaması, belirlenen ocak yeri ve mangal üzerinde ateş yakılmasına izin verilmesi, kamping işletmeleri haricinde ormanlık alanlarda kamp yapılmasına ve çadır kurulmasına izin verilmemesi, ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanımına izin verilmemesi kararları alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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