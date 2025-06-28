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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Erzincan'da temaslarda bulundu

        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Erzincan'da vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2025 - 18:45 Güncelleme: 28.06.2025 - 18:45
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        Anahtar Parti Genel Başkanı Ağıralioğlu, Erzincan'da temaslarda bulundu
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        Anahtar Parti (A Parti) Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Erzincan'da vatandaşlarla bir araya geldi.

        Kentteki programına Terzibaba Türbesi ile şehitlik ziyaretiyle başlayan Ağıralioğlu, bir restoranda basın mensuplarıyla buluştu.

        Ağıralioğlu, burada yaptığı konuşmada, 81 ilde teşkilatlarının bulunduğunu ve seçime hazır olduklarını söyledi.

        Memleketin çözülmesini beklediği soruları bildiklerini ve çözeceklerini dile getiren Ağıralioğlu, şöyle konuştu:

        "Anahtar Parti, Türk siyasetinin geçmiş muhasebelerini doğru yapıp, gelecekte ne yapılacak ne yapılmayacağını iyi bir planla, programla buluşturup önümüzdeki dönemi parti kavgasından çıkaracak bir hassasiyetle yürüyor. Açılışlarımızın, memleket buluşmalarımızın merkezine daha iyi bir ülke mümkündür iddiasını koyuyoruz. Bundan daha zengin bir ülke mümkündür. Bundan daha güçlü bir ülke mümkündür. Bundan daha bereketli ve bolluk içinde bir ülke mümkündür. Mümkün değil diyen siyasete rakibiz."

        Açıklamanın ardından esnaf ziyareti yapan Ağıralioğlu, Müftülük Konferans Salonu'nda düzenlenen "Halk Buluşmaları" programında, Erzincan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Daha sonra partisinin il başkanlığının açılışını gerçekleştiren Ağıralioğlu, yöneticilerle görüş alışverişinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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