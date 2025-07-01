İliç altın madenindeki heyelana ilişkin 43 sanığın yargılanmasına devam edildi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelana ilişkin 5'i tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar Ali Erdi S., Aykut A. ve Funda A. ile taraf avukatları ve müştekiler hazır bulundu.

Tutuklu sanıklar Iaın Ronald Guılle, Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç ise duruşmaya bağlı bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmaya, firari sanıklar, John H., Kenan Ö., Luis Q., Vınh Luu D L., Kevin James G., Kevin Joseph R. ve Wıllıam Keıth M. ise gelmedi.

Tanıkların ifadeleriyle ikinci gününde devam eden duruşmada, cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, şirkete müzekkere yazılarak, organizasyon şemasının organizasyona dahil olan kişilerle birlikte gösterir şekilde tespit edilip ıslak imzalı belgelerin mahkemeye gönderilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, ayrıca tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve eksik hususların giderilmesine karar vererek, duruşmayı yeni bilirkişi raporunun sunulma süresini göz önünde bulundurarak 2 Eylül'e erteledi. - İddianameden İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çöpler köyündeki maden sahasında 13 Şubat 2024'te Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara'nın toprak altında kalarak hayatını kaybettiği, İsa Taşdelen ve İshak Demir'in yaralandığı toprak kaymasına ilişkin tutuklu sanıklar Iaın Ronald Guılle, Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç ile 38 tutuksuz sanığın yer aldığı 69 sayfalık iddianame hazırlandı. Toprak kaymasının meydana geldiği gün olay öncesi, olay anı ve sonrasında yaşanan gelişmeler, bu kazalar konusunda uzman ve literatüre hakim bilirkişilerden oluşan heyetin 23 Mayıs ve 7 Haziran tarihlerinde bilirkişi raporlarını sundukları ve bu raporlar incelendiğinde 43 sanığa kusur verildiği, sanıklardan 12'sinin asli, 31'inin tali kusurlu oldukları belirtiliyor.