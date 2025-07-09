Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.
Kemal D'nin (62) kullandığı 48 KD 107 plakalı panelvan, Erzincan-Sivas kara yolu Köroğlu mevkisinde Önder K. (44) idaresindeki 24 BA 487 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Hafif ticari araçtaki Emre Kazan (12) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile S.D. (60), A.Y. (39), M.D.Y. (7), S.Y. (4), B.Y. (10), B.K. (36) ve M.K. (10) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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