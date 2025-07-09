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        Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı

        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 15:17 Güncelleme: 09.07.2025 - 15:17
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        Erzincan'da iki aracın çarpıştığı kazada 1 çocuk öldü, 9 kişi yaralandı
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        Erzincan'ın Refahiye ilçesinde, hafif ticari araç ile panelvanın çarpışması sonucu 1 çocuk öldü, 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı.

        Kemal D'nin (62) kullandığı 48 KD 107 plakalı panelvan, Erzincan-Sivas kara yolu Köroğlu mevkisinde Önder K. (44) idaresindeki 24 BA 487 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hafif ticari araçtaki Emre Kazan (12) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücüler ile S.D. (60), A.Y. (39), M.D.Y. (7), S.Y. (4), B.Y. (10), B.K. (36) ve M.K. (10) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Burada tedavi altına alınan yaralılardan M.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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