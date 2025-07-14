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        Erzincan'da boş havuza düşen iki tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Erzincan'da boş sulama havuzuna düşen iki tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 20:58 Güncelleme: 14.07.2025 - 21:04
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        Erzincan'da boş havuza düşen iki tilki itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Erzincan’da boş sulama havuzuna düşen iki tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı

        Kent merkezi Işıkpınar mahallesinde bir evin bahçesinde bulunan boş sulama havuzuna düşen iki tilkiyi fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yaklaşık 2 metre derinliğindeki sulama havuzuna tahta uzatarak tilkilerin çıkmasını bekledi.

        Bitkin düşen tilkilerin çıkmadığını gören ekipler, daha sonra havuza inerek tilkileri bulundukları yerden kurtardı.

        İtfaiye ekipleri mahsur kalan tilkileri yaptıkları genel kontrollerin ardından doğaya saldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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