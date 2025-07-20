Türkiye'nin "yarasa adamı" Cengiz Koçak başarısını disiplinle sürdürüyor

KEMAL ÖZDEMİR - Türkiye'nin "yarasa adamı" olarak bilinen ekstrem sporcusu Cengiz Koçak, çocukluk yıllarında başlayan paraşütçü olma hayalini, dünyanın birçok noktasından gerçekleştirdiği "base jump" ve "wingsuit" atlayışlarıyla sürdürüyor.

Base jump ve wingsuit sporcusu Cengiz Koçak, çocuk yaşlarda 19 Mayıs törenlerinde gökyüzünde gördüğü paraşütçülerden etkilenerek bu hayalin peşinden koştu.

Hayalini gerçekleştirmek için 14 yaşında askeri okula yazılan Koçak, mezun olduktan sonra Türkiye'de hava indirme harekatı yapabilen tek birlik olan Kayseri Komando Tugayı'nda görevine başladı.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve milli takım bünyesinde yaptığı yaklaşık 7 bin atlayışla Türkiye şampiyonlukları ve dünya dereceleri elde eden Koçak, 2011 yılında emekli olduktan sonra kendisini binalardan, antenlerden, uçurumlardan ve köprülerden atlama sporu olan base jumpa yönlendirdi.

Adrenalin tutkunu olarak tanımlamayı reddeden Koçak, başarılarının sırrının "disiplin" olduğunu vurguluyor.

- "Ben çok disiplinli biriyim, hikayem bu"

Koçak, AA muhabirine, ilk base jump atlayışını 14 yıl önce Erzincan'ın Kemaliye ilçesindeki Karanlık Kanyon'da gerçekleştirdiğini ve bu bölgenin kendisi için ayrı bir önemi olduğunu belirtti.

Yapılan her işte disiplinin önemini vurgulayan Koçak, "Disiplin insanın bizzat istemediği ama yapmak zorunda olduğu bir şeyi yapmak zorunluluğudur. Bu açıdan bakılınca ben aslında çılgın, deli veya adrenalin bağımlısı falan bir adam değilim. Ben çok disiplinli biriyim, hikayem bu. İnsanlar eğer bütün bu hikayeler içerisinde kendilerine bir ders çıkaracaksa disiplinden başka hiçbir şey çıkmaz buradan." dedi.

Emekli olduktan sonra uçaklardan atlamayı bırakarak base jumpa yöneldiğini dile getiren Koçak, şöyle devam etti:

"O günden sonra kendimi uçaklardan değil de bina, anten, uçurum ve köprülerden atlama sporu olan base jumpa yönlendirdim. İlk atlayışımı yaptığım yer dünden itibaren fahri hemşehrisi olduğum Kemaliye Karanlık Kanyon'dur. Burada ilk base jump atlayışımı kanyonun içindeki bir ucundan diğer ucuna gerilmiş çelik halatın üzerinden yaptım. Bugüne kadar 14 yılda atlamak için 56 ülke dolaştım ve Avrupa'da aşağı yukarı bütün ülkelerde atladım. Türkiye'de çok önemli projeler peşinde koşuyorum. Umarım bunları yapabilirim."