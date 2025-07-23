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        Erzincan'da eğitimlerini tamamlayan 449 polis adayı mezun oldu

        Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 449 polis adayı yemin etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 14:48 Güncelleme: 23.07.2025 - 14:56
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        Erzincan'da eğitimlerini tamamlayan 449 polis adayı mezun oldu
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        Erzincan Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 449 polis adayı yemin etti.

        POMEM Spor Salonu'nda gerçekleştirilen 31. Dönem Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Vali Hamza Aydoğdu, törende yaptığı konuşmada, polis olmanın milletin gönlünde iz bırakmak olduğunu söyledi.

        Mezun olan polislere seslenen Aydoğdu, "Kimi zaman bir şehir meydanında, kimi zaman bir çocuğun başını okşarken, kimi zaman bir annenin gözyaşını dindirirken bulacaksınız kendinizi. Bu meslek, sadece kanunları uygulamak için değil, vicdanla hükmetmektir. Polis olmak, aynı zamanda milletin gönlünde iz bırakmaktır. Kıyafetiniz kumaştan olabilir, mesuliyetiniz kalbinizde ve vicdanınızda olacaktır." dedi.

        - "Yolunuz, adaletin yolu olacak"

        Omuzlardaki armanın sadece bir rütbe değil, adaletin ve şefkatin aynı zamanda nişanesi olduğunu vurgulayan Aydoğdu, şöyle devam etti:

        "Biliniz ki bu meslek, insana güven vermekle başlar, bayrağa ve vatana sadakatle başlar, insana hizmetle büyür, insana saygıyla taçlanır ve kıymetlenir. İnsanlara karşı ölçülü olacak, hakikatin terazisinden asla ayrılmayacaksınız. Yolunuz, adaletin yolu olacak. Öfke büyütmeyecek sevgiyi yükselteceksiniz. İlgiyi sabırla karşılayıp, sevgiyi çoğaltacaksınız. Bugün bir eşiği birlikte aşıyoruz. Bu eşikte sizden önce geçen nice kahramanın izleri var, adımları var: Gaffar Okkanlar var, Fethi Sekinler var. Onların izinden yürümek, sadece bir geleneği yaşatmak değil; aynı zamanda bu milletin duasını taşımaktır."

        Erzincan POMEM Müdür Vekili Yafez Urgancı da kökleri 180 yıl öncesine dayanan şanlı ve şerefli Türk Polis Teşkilatına mezuniyet kapısından geçerek dahil olacak genç öğrencilerin haklı gururunu paylaşmak üzere bir araya geldiklerini ifade etti.

        Bundan sonraki dönemlerde de aynı gayret ve kararlılıkla mesleki eğitim faaliyetlerine devam edeceklerini aktaran Urgancı, "Sizler burada mesleki bilgi ve becerinin yanında karşılıklı sevgi ve saygıyı, dostluk ve yardımlaşmayı, görev ve sorumluluk bilinci içerisinde halka hizmet etmeyi, bireylerin hak ve özgürlüklerini koruma düşüncesini çağdaş bir görev anlayışıyla bütünleştirerek vatandaşlarımızın her daim yanında olmayı öğrendiniz." diye konuştu.

        - "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın"

        Talip olunan görevin zor ve çetin olduğuna dikkati çeken Urgancı, "Ama şunu da biliniz ki, 'İnsanların en hayırlısı insanlara en faydalı olandır.', 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' sözlerini kendinize meslek hayatınız boyunca gaye edindiğinizde, alacağınız haz ve tatmin, para ile ölçülemez. Devleti devlet yapan, kimsesizlerin kimsesi olmasındandır." şeklinde konuştu.

        Törende, dönem birincisi tarafından yaş kütüğüne plaket çakıldı, dereceye giren öğrencilere başarı belgesi ve hediye takdim edildi.

        Daha sonra yemin ederek kep atan 449 polis adayı, sevinçlerini arkadaşları, aileleri ve yakınlarıyla paylaştı.

        Törene, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Veli Tarakcı, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Akın Levent, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Veysel Yanık, İl Emniyet Müdürü Zafer Baybaba, bazı kurum müdürleri ve polislerin aileleri katıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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