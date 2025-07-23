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        Erzincan'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı

        Erzincan'da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2025 - 19:36 Güncelleme: 23.07.2025 - 19:44
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        Erzincan'da 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
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        Erzincan’da 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

        Sedat Y’nin (55) kullandığı 29 AZ 498 plakalı otomobil, Erzincan-Çağlayan kara yolu Çatalören Köyü Beşiktaş mezrası mevkisinde karşı şeritten gelen Serdar G. (36) idaresindeki 34 GJA 717 plakalı otomobil ve Eyüp D’nin (28) yönetimindeki 58 ACJ 796 plakalı araçla çarpıştı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Sedat Y, Eyüp D, Zühre D. (57), Bilal Sinan D. (9) ve Muharrem D. (60) ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Sedat Y’nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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