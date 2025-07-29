Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu:

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, merkeze bağlı mahalle muhtarlarıyla buluştuğu toplantıda, "Gönlü kırık bir vatandaşın duası bazen milyonluk projelerden daha değerlidir." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:25 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, muhtarlarla bir araya geldiği toplantıda konuştu:
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, merkeze bağlı mahalle muhtarlarıyla buluştuğu toplantıda, "Gönlü kırık bir vatandaşın duası bazen milyonluk projelerden daha değerlidir." dedi.

        Vali Aydoğdu, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Toplantı Salonu'nda düzenlenen toplantıda, muhtarların sorunlarını dinleyerek ilgili kurum müdürlerine ve birim amirlerine çözüm için talimat verdi.

        Makamların millete tepeden bakma yeri olmadığını belirten Aydoğdu, şehrin güzelliklerini artırmak için çalıştıklarını söyledi.

        Toplantıyı bürokratik ve ritüel bir toplanma değil, kardeşlik meclisi olarak gördüğünü ifade eden Aydoğdu, şunları kaydetti:

        "Bakın, sokaktaki insan önce her adımda, sonra ses tonunda, en çok gözünde devleti ve bizi görmek ister. Bu yüzden ne karar alırsak alalım, hangi uygulamayı yaparsak yapalım, hangi hizmeti yaparsak yapalım, vicdan süzgecinden geçirmeden imza atmayacağız. Gönlü kırık bir vatandaşın duası bazen milyonluk projelerden daha değerlidir. Siz kıymetli muhtarlarımızdan bizim beklentimiz şudur. Bizim gözümüz, kulağımız sizlersiniz ama aynı zamanda siz bizim kalbimiz, yol arkadaşımızsınız. Vatandaşlarımızla aramızdaki köprü, yürekten bir bağsınız sizler. Her bir talebi ciddiyetle ele alıp çözüm için birlikte hareket edeceğiz. Unutmayalım ki, bizler çözüm makamıyız. Bahane değil, birlikte mutlak suretle bir çare üretmek zorundayız."

        Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatarak, "Kibirle değil, tevazuyla hareket edeceğiz. Kapımızı kapatmayacağız, gönlümüzü de kapatmayacağız. Millete hizmet etmek, Cenabıallah'ın bir insana verdiği en büyük şereftir. Bu şehirde, bu şerefi hakkıyla taşıyan herkes bizim yol arkadaşımız ve kardeşimizdir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Her adımımızda adalet, her sözümüzde merhamet, her işimizde bereket ihsan etsin." diye konuştu.

        Toplantıya, Belediye Başkanı Bekir Aksun, vali yardımcıları, kamu kurum müdürleri ve birim amirleri katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde

        Benzer Haberler

        Erzincan'dan Filistin ve Suriye'ye insani yardım gönderildi
        Erzincan'dan Filistin ve Suriye'ye insani yardım gönderildi
        Erzincanlı genç girişimci devlet desteğiyle kurduğu modern çiftlikte tarım...
        Erzincanlı genç girişimci devlet desteğiyle kurduğu modern çiftlikte tarım...
        Erzincan'da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Erzincan'da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Erzincan'da takla atan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
        Erzincan'da takla atan hafif ticari araçtaki 7 kişi yaralandı
        Ahıska Türkü güreşçi Elmira, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek için yo...
        Ahıska Türkü güreşçi Elmira, Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil etmek için yo...
        Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Erzincan'da...
        Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Erzincan'da...