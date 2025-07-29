Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Bu çerçevede takibe alınan şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştiren ekipler, yaptıkları aramalarda, 10 kök Hint keneviri ile bir kök haşhaş bitkisine el koydu.

Erzincan’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 10 kök Hint keneviri ile bir kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

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