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        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 10 kök Hint keneviri ile bir kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 19:00 Güncelleme: 29.07.2025 - 19:00
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        Erzincan'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı
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        Erzincan’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı, 10 kök Hint keneviri ile bir kök haşhaş bitkisi ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik kent genelinde çalışma yapıldı.

        Bu çerçevede takibe alınan şüpheliye yönelik operasyon gerçekleştiren ekipler, yaptıkları aramalarda, 10 kök Hint keneviri ile bir kök haşhaş bitkisine el koydu.

        Gözaltına alınan Ç.A hakkında "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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