Erzincan'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında arananların tespit ve deşifresine yönelik çalışma yaptı.

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