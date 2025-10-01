Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ilk dersin konusu "Filistin" oldu

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Hukuk Fakültesinde 2025-2026 akademik yılının ilk dersi "Filistin" oldu.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 14:03 Güncelleme: 01.10.2025 - 14:03
        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ilk dersin konusu "Filistin" oldu
        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi (EBYÜ) Hukuk Fakültesinde 2025-2026 akademik yılının ilk dersi "Filistin" oldu.

        Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Döner tarafından fakültede düzenlenen derste, siyonizmin ortaya çıkışı ve Filistin topraklarının uzun yıllardır işgal edildiği anlatıldı.

        Derse katılan EBYÜ Rektörü Prof. Dr. Akın Levent ise gazetecilere yaptığı açıklamada, siyonistler tarafından yapılan mezalim ve soykırımın ikinci yılına girmek üzere olduğunu söyledi.

        Üniversitelerde ve ülkenin her yerinde Filistin konusunun hassasiyetine değinmek zorunda olduklarını ifade eden Levent, şunları kaydetti:

        "Filistin'de olan olaylar, siyonistlerin soykırımı, bütün dünyayı derinden sarsıyor. Bütün dünya, birkaç ülke hariç, büyük bir hassasiyet gösteriyor. Türkiye, Cumhurbaşkanı'mız ve Meclisimiz bu konuda gerekli adımları atıyor ama toplum olarak da biz konuya gerekli hassasiyeti göstermek zorundayız. Bu yüzden gencimiz, yaşlımız, hepimiz bu konuyu bilmeliyiz ve birbirimize anlatmalıyız.

        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak da ilk derslerde Gazze konusuna değinilmesini istedik. Hukuk Fakültesinde de bu konferansı düzenledik. Dekanımız Ayhan Döner hoca bu konuda bilgilendirmeler yaptı. Öğrencilerimizin de bu konuya gayet hassas olduklarını gördüm. Öğrencilerimize yeni akademik yıllarında başarılar diledik. Gazze konusunda da göstermiş oldukları ilgi ve alaka için teşekkür ettik."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

