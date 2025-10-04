Erzincan'da özel gereksinimli bireyler pasta ve kurabiye yaparak sosyalleşiyor

EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde açılan pasta ve kurabiye kursunda özel gereksinimli bireyler, bir yandan beceri kazanırken bir yandan da sosyalleşiyor.

Üzümlü Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan Özel Gereksinimli Bireylere Yaklaşım Kursu, özel bireylerin temel yaşam becerileri geliştirmesine ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyor.

Bu yıl açılan kursa katılan özel bireyler, ilk olarak burada pasta ve kurabiye etkinliği yapmaya başladı.

Üzümlü İlçe Gençlik Merkezi gönüllülerinin de destek verdiği kursta, özel kursiyerlerin, sabır, sorumluluk ve saygı gibi değerleri geliştiriliyor.

Ailelerin ve eğitmenlerin talebine göre kurstaki etkinliklerin artırılması hedefleniyor.

Üzümlü Kaymakamı Buğra Karadağ, AA muhabirine, bu tür etkinliklerin, kurumların işbirliğiyle her ay yapıldığını, bakım merkezindeki özel bireylerin sosyalleşmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Özel gereksinimli bireyler için güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Karadağ, "Bu tür etkinliklerde özel bireylerimizin rehabilitasyonunu da sağlamış oluyoruz. Özgüvenleri yerine geliyor. Biz de onları sık sık bu vesileyle ziyaret etmeye çalışıyoruz. Onların da topluma kazandırılması bizim öncelikli görevlerimiz arasında. İlerleyen zamanlarda da diğer özel bireylerimizle bu etkinliklerin devamını sağlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

- "Özgüvenlerini geliştirebilecek bir alan oluşturmaya çalıştık"

İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Can da açtıkları kursa çeşitli kurumların destek verdiğini anlatarak "Özel bireylerin davranışsal anlamda moral ve motivasyonlarını yükseltebilecek aynı şekilde özgüvenlerini geliştirebilecek bir alan oluşturmaya çalıştık." dedi.

Üzümlü Gençlik Merkezi Müdürü Didem Kafkas, proje ile gençlerde farkındalık oluşturmak istediklerini işaret ederek "Engellilerimiz de hayata katılarak, gençlerimizle iç içe olarak farklı etkinliklerde bulunsunlar, onların da özel, önemli olduğunu tüm toplumda bu bilinç oluşsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Merkezin müdürü Merve Bayrak ise engelli bireylerle sık sık bu tür etkinlikler yaptıklarını belirterek "Engellilerimizden yaptığımız etkinliklerden sonra bayağı bir verim alıyoruz. Kendilerini daha sosyal, toplum içinde benimsenmiş hissediyorlar. Burada pasta, kurabiye yapıyorlar. Onların yeteneklerini ortaya çıkardığı için kendilerini daha değerli ve özel hissediyorlar. Toplum için çok güzel bir farkındalık oluşuyor." diye konuştu.