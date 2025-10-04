Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da özel gereksinimli bireyler pasta ve kurabiye yaparak sosyalleşiyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde açılan pasta ve kurabiye kursunda özel gereksinimli bireyler, bir yandan beceri kazanırken bir yandan da sosyalleşiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2025 - 11:17 Güncelleme: 04.10.2025 - 11:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da özel gereksinimli bireyler pasta ve kurabiye yaparak sosyalleşiyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde açılan pasta ve kurabiye kursunda özel gereksinimli bireyler, bir yandan beceri kazanırken bir yandan da sosyalleşiyor.

        Üzümlü Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan Özel Gereksinimli Bireylere Yaklaşım Kursu, özel bireylerin temel yaşam becerileri geliştirmesine ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlıyor.

        Bu yıl açılan kursa katılan özel bireyler, ilk olarak burada pasta ve kurabiye etkinliği yapmaya başladı.

        Üzümlü İlçe Gençlik Merkezi gönüllülerinin de destek verdiği kursta, özel kursiyerlerin, sabır, sorumluluk ve saygı gibi değerleri geliştiriliyor.

        Ailelerin ve eğitmenlerin talebine göre kurstaki etkinliklerin artırılması hedefleniyor.

        Üzümlü Kaymakamı Buğra Karadağ, AA muhabirine, bu tür etkinliklerin, kurumların işbirliğiyle her ay yapıldığını, bakım merkezindeki özel bireylerin sosyalleşmesine katkı sağladıklarını söyledi.

        Özel gereksinimli bireyler için güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Karadağ, "Bu tür etkinliklerde özel bireylerimizin rehabilitasyonunu da sağlamış oluyoruz. Özgüvenleri yerine geliyor. Biz de onları sık sık bu vesileyle ziyaret etmeye çalışıyoruz. Onların da topluma kazandırılması bizim öncelikli görevlerimiz arasında. İlerleyen zamanlarda da diğer özel bireylerimizle bu etkinliklerin devamını sağlamayı düşünüyoruz." diye konuştu.

        - "Özgüvenlerini geliştirebilecek bir alan oluşturmaya çalıştık"

        İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Murat Can da açtıkları kursa çeşitli kurumların destek verdiğini anlatarak "Özel bireylerin davranışsal anlamda moral ve motivasyonlarını yükseltebilecek aynı şekilde özgüvenlerini geliştirebilecek bir alan oluşturmaya çalıştık." dedi.

        Üzümlü Gençlik Merkezi Müdürü Didem Kafkas, proje ile gençlerde farkındalık oluşturmak istediklerini işaret ederek "Engellilerimiz de hayata katılarak, gençlerimizle iç içe olarak farklı etkinliklerde bulunsunlar, onların da özel, önemli olduğunu tüm toplumda bu bilinç oluşsun istiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Merkezin müdürü Merve Bayrak ise engelli bireylerle sık sık bu tür etkinlikler yaptıklarını belirterek "Engellilerimizden yaptığımız etkinliklerden sonra bayağı bir verim alıyoruz. Kendilerini daha sosyal, toplum içinde benimsenmiş hissediyorlar. Burada pasta, kurabiye yapıyorlar. Onların yeteneklerini ortaya çıkardığı için kendilerini daha değerli ve özel hissediyorlar. Toplum için çok güzel bir farkındalık oluşuyor." diye konuştu.

        Merkezde aşçılık ve pastacılık eğitimi veren Kübra Güler de kurs ile özel bireylerin topluma kazandırılmasını amaçladıklarını kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        Üç büyük kentte yağış var... 5 bölgede sağanak!
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        11. Yargı Paketi'nde neler var?
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Dışişleri'nden alıkonulan Türk vatandaşlarına dair açıklama
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Trabzonspor fırtına gibi esti!
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Narin Güran cinayeti davasında yeni gelişme!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Fransa'da gündem: Berke Özer
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı
        Kirada tavan zam oranı ortaya çıktı

        Benzer Haberler

        Erzincan'da mezrada yaşayan kadının ezan hasreti evine bağlanan megafonla s...
        Erzincan'da mezrada yaşayan kadının ezan hasreti evine bağlanan megafonla s...
        Erzincan'da üniversite kazanan öğrencilere "Hoş Geldiniz" kahvaltısı verild...
        Erzincan'da üniversite kazanan öğrencilere "Hoş Geldiniz" kahvaltısı verild...
        Erzincan'da, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'na destek
        Erzincan'da, İsrail'in saldırdığı Küresel Sumud Filosu'na destek
        Erzincan'da aranan kişilere yönelik denetimde 6'sı hükümlü 26 kişi yakaland...
        Erzincan'da aranan kişilere yönelik denetimde 6'sı hükümlü 26 kişi yakaland...
        Erzincan Valisi Aydoğdu sosyal medyadan destek istenen hasta üniversiteliye...
        Erzincan Valisi Aydoğdu sosyal medyadan destek istenen hasta üniversiteliye...
        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ilk dersin konusu...
        Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ilk dersin konusu...