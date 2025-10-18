Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da 163 hafız için icazet töreni düzenlendi

        Erzincan'da eğitimlerini tamamlayan 163 hafız için icazet merasimi düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 22:12 Güncelleme: 18.10.2025 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da 163 hafız için icazet töreni düzenlendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan'da eğitimlerini tamamlayan 163 hafız için icazet merasimi düzenlendi.

        Merkez Spor Salonu'nda düzenlenen törende, hafızlık eğitimlerini tamamlayan hafızlara icazet belgeleri verildi.

        Vali Hamza Aydoğdu, programda yaptığı konuşmada, son 20 yılda 140 bin hafızın yetiştiğini söyledi.

        Aydoğdu, şöyle konuştu:

        "Elbette ki tarihimiz boyunca hafızlarımız yetişti ama son 20 yılda bu işler olduysa gerçekten Allah’ın lütfuyla bu işe önderlik eden, önümüzü açan, bizi bu yollara teşvik eden, sevk eden saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Kur'an'ı okumayı, anlamayı, yaşamayı ve onun nuruyla insanlığa hizmet etmeyi hepimize nasip etsin."

        Vali Aydoğdu ile katılımcılar, daha sonra hafızlara icazet belgelerini verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Sane yıldızlaştı, Cimbom serisini sürdürdü
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Bakan Fidan gündemi değerlendirdi
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        Mudanya'da göçük: 2 kişi hayatını kaybetti
        İsrail: Refah açılmayacak
        İsrail: Refah açılmayacak
        Oltaya kafatası takıldı
        Oltaya kafatası takıldı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Bangladeş’te havaalanında yangın: Uçuşlar askıya alındı
        Kara Kartal ağır yaralı!
        Kara Kartal ağır yaralı!
        "Gabar'da üretim artacak"
        "Gabar'da üretim artacak"
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        Karadeniz derbisinde kazanan Trabzonspor!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        4 tabut yan yana 3'ü kardeş!
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        "Fenerbahçe'nin önü birlik ve akılla açılır"
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Uzun süre sonra görüntülendi
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Gülben'i sokakta katletti! Cinayetin nedeni belli oldu!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Mevlüt öğretmenin ölümüne neden olmuştu! Çarpma hızı 'Pes' dedirtti!
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Bu mesleklere yıllık harç geliyor
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Aydoğan Temel: Ben hep kötü adamları konuştum
        Güldür Güldür geldiler
        Güldür Güldür geldiler
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Elektrikli araçta hurda teşviki önerisi
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Kepezüstü ve sanayi farklı seviyeli kavşakları hizmete açıldı
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?
        Ne kadar kapsayıcı, ne kadar seksi?

        Benzer Haberler

        Özel gereksinimli Samet'in polis üniforması giyme hayali gerçek oldu
        Özel gereksinimli Samet'in polis üniforması giyme hayali gerçek oldu
        Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Ergan Dağı'nda kayak sezonunu açt...
        Kar kalınlığının 40 santimetreye ulaştığı Ergan Dağı'nda kayak sezonunu açt...
        Ergan Dağı'nın zirvesine kros motosikletiyle çıkıp sezonun ilk kayağını yap...
        Ergan Dağı'nın zirvesine kros motosikletiyle çıkıp sezonun ilk kayağını yap...
        Erzincan'da "Toplu Sera Bölgesi Projesi"yle 700 kişiye istihdam sağlanacak
        Erzincan'da "Toplu Sera Bölgesi Projesi"yle 700 kişiye istihdam sağlanacak
        Erzincan'daki Ergan Dağı'nda "Birlik ve Kardeşlik Ateşi" yakıldı
        Erzincan'daki Ergan Dağı'nda "Birlik ve Kardeşlik Ateşi" yakıldı
        Erzincan'da "Uluslararası Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Sempozyum...
        Erzincan'da "Uluslararası Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Sempozyum...