        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da Mukaddes Emanetler Sergisi'ni 100 bini aşkın kişi ziyaret etti

        Erzincan'da "Uluslararası Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması: Anadolu'nun Kilidi Erzincan Sempozyumu" kapsamında ziyarete açılan Mukaddes Emanetler Sergisi, yoğun ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 19:17 Güncelleme: 21.10.2025 - 19:17
        Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün himayesinde, Valiliğin öncülüğünde, Belediyenin katkısı ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin (EBYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum kapsamında, Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde sergilenen mukaddes emanetler 4 gün boyunca ziyaret edildi.

        Vali Hamza Aydoğdu, sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, serginin 100 binden fazla insanın yüreğine dokunduğunu belirterek şunları kaydetti:

        "Bu toprakların manevi mirasını taşıyan, her biri tarihin ve inancın sessiz birer şahidi olan emanetler, ziyaretçilerini adeta bir zaman yolculuğuna çıkardı. Sergideki her bir eserin Peygamber Efendimizin izlerini taşıyan o mukaddes hatıralar, gönüllerde derin bir huşu uyandırdı. Kiminin gözlerinde bir damla yaş, kiminin dudaklarında bir dua ile gezdikleri bu sergi, sadece bir mekan değil, aynı zamanda bir manevi buluşma noktası oldu. Bu anlamlı buluşmada emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

