        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki bazı köylerde şap karantinası başlatıldı

        Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki bazı köylerde şap hastalığı nedeniyle karantina başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 13:12 Güncelleme: 24.10.2025 - 13:12
        Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki bazı köylerde şap karantinası başlatıldı
        Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki bazı köylerde şap hastalığı nedeniyle karantina başlatıldı.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yuvadağı'nda çıkan şap hastalığı nedeniyle bu köy ve mevzuatta belirtilen 3 kilometre yarıçap alanındaki köylerin "koruma bölgesi karantinası", 10 kilometre yarıçap alanındaki köylerin ise "gözetim bölgesi karantinası"na alındığı belirtildi.

        Bu bölgelerde hayvan hareketlerine kısıtlama uygulandığı ifade edilen açıklamada, ikinci bir uyarıya kadar da hayvan alım satımının yasaklandığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

