Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki bazı köylerde şap karantinası başlatıldı
Erzincan'ın Refahiye ilçesindeki bazı köylerde şap hastalığı nedeniyle karantina başlatıldı.
İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Yuvadağı'nda çıkan şap hastalığı nedeniyle bu köy ve mevzuatta belirtilen 3 kilometre yarıçap alanındaki köylerin "koruma bölgesi karantinası", 10 kilometre yarıçap alanındaki köylerin ise "gözetim bölgesi karantinası"na alındığı belirtildi.
Bu bölgelerde hayvan hareketlerine kısıtlama uygulandığı ifade edilen açıklamada, ikinci bir uyarıya kadar da hayvan alım satımının yasaklandığı bildirildi.
