Erzincan'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Ekipler, şüphe üzerine durdurulan iki yolcu otobüsünde dedektör köpek "Hera"nın tepki vermesiyle yaptığı aramada, 1100 elektronik sigara, 3 bin 500 kartuş ve 7 bin paket kaçak sigara ele geçirdi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.