        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 1 zanlı tutuklandı

        Erzincan'da, üzerinde 216 sentetik hap ele geçirilen 1 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 19:35 Güncelleme: 31.10.2025 - 19:35
        Erzincan'da üzerinde uyuşturucuyla yakalanan 1 zanlı tutuklandı
        Erzincan'da, üzerinde 216 sentetik hap ele geçirilen 1 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında şüphelendikleri M.C.Ş'yi takibe alıp ardından şahsın üzerinde arama yapan ekipler, 216 sentetik hap ele geçirdi.

        Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

