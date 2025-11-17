Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı

        Erzincan'da telefon hatları ile dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2025 - 23:25 Güncelleme: 17.11.2025 - 23:25
        Erzincan'da dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı
        Erzincan'da telefon hatları ile dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, GSM operatöründe hat açma ve kapatma ile telefon değiştirme gibi çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda vatandaşları 1 milyon 424 bin lira dolandırdıkları iddia edilen Ş.B, N.B, Y.E.A. ve Ö.F.Y. gözaltına alındı, adreslerdeki dijital materyallere el konuldu.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ş.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Y.E.A ve Ö.F.Y. savcılık ifadelerinin ardından, N.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

