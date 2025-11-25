Habertürk
        Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

        Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu

        Erzincan'da baba ile oğlu silahla vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 19:10 Güncelleme: 25.11.2025 - 19:10
        Erzincan'da baba ile oğlu evlerinde ölü bulundu
        Erzincan'da baba ile oğlu silahla vurulmuş halde evlerinde ölü bulundu.

        Fatih Mahallesi'nde yaşayan baba ve oğlundan haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Bölgeye gelen sağlık ve polis ekipleri, baba Reşit K. (67) ile oğlu Yasin K’yi (34) evde silahla vurulmuş halde ölü olarak buldu.

        Polis ekipleri bölgeye güvenlik şeridi çekerek vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

        Olay yeri inceleme ekipleri ile cumhuriyet savcısının evde incelemeleri sürüyor.

