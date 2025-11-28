Erzincan'da bozayıların bağlardaki kışlık Cimin üzümlerini yemesi güvenlik kamerasında

Erzincan'da bozayıların kentin tescilli ürünlerinden, bağlardaki kışlık Cimin üzümlerini yemesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kış uykusu öncesi aç kalan bozayılar, Üzümlü ilçesi Çay Mahallesi Karakavak mevkisindeki üzüm bağlarına hava karardıktan sonra gelmeye başladı.

Gece geç saatlerde bağlara gelen anne ve 3 yavrusu ile farklı zamanlarda ayı grubunun bağlarda görülmesi, bölge sakinlerini tedirgin etti.

İlk defa böyle bir durumla karşılaşan bölge sakinleri, bozayıların bağlara girmesini güvenlik kamerası kayıtlarından izledi.

- "İki gruptan oluşan ayıların geldiğini gördük"

Bağ sahiplerinden Mustafa Bahar (67), kışlık için bıraktıkları üzümleri ayıların güzelce yediğini belirterek, "Kışlık yiyecek üzümlerimizi asmalarda bıraktık ancak bunların yendiğini gördük. Kameraları incelediğimizde iki gruptan oluşan ayıların geldiğini, hiçbir şeye de zarar vermeden yavaş yavaş gittiklerini gördük. Daha önce bu şekilde bağlarda ayı görmedik. Son iki haftadır görüldüler." ifadelerini kullandı.