Erzincan'da aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı
Erzincan'da bir aracın motor bölümüne giren kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.
Yanlızbağ Mahallesi'nde TOKİ konutlarında park halindeki bir araçtan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aracın motor kısmında sıkışan kediyi dikkatli bir çalışmayla kurtardı.
Kedi, ekiplerce genel bakımının ardından doğal ortamına bırakıldı.
