        Erzincan Haberleri

        Erzincan'da aracın motor kısmına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

        Erzincan'da bir aracın motor bölümüne giren kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 22:15 Güncelleme: 17.12.2025 - 22:15
        Erzincan'da bir aracın motor bölümüne giren kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

        Yanlızbağ Mahallesi'nde TOKİ konutlarında park halindeki bir araçtan kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu Erzincan Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, aracın motor kısmında sıkışan kediyi dikkatli bir çalışmayla kurtardı.

        Kedi, ekiplerce genel bakımının ardından doğal ortamına bırakıldı.

