Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor

Erzincan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.

Yer yer tipinin de etkili olduğu yollarda kalan bazı araçların trafiği aksatmaması için Karayolları çalışma yaptı.

Ekipler, yollarda karla mücadele kapsamında tuzlama yaparak trafiğe açık tutmaya çalıştı.

Öte yandan tır ve benzeri ağır tonajlı araçlar, Yalnızbağ Kavşağı'nda durdurularak Ahmediye Geçidi yönüne izin verilmiyor.