Erzincan'da kar ve tipi ulaşımı aksatıyor
Erzincan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Erzincan'da etkili olan kar ve tipi ulaşımda aksamalara neden oluyor.
Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar nedeniyle Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşım güçlükle sağlanıyor.
Yer yer tipinin de etkili olduğu yollarda kalan bazı araçların trafiği aksatmaması için Karayolları çalışma yaptı.
Ekipler, yollarda karla mücadele kapsamında tuzlama yaparak trafiğe açık tutmaya çalıştı.
Öte yandan tır ve benzeri ağır tonajlı araçlar, Yalnızbağ Kavşağı'nda durdurularak Ahmediye Geçidi yönüne izin verilmiyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.