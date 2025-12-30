Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan'da çocukların kızak keyfi

        Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından çocuklar, karlı yokuşlara çıkarak kızak ve poşetlerle kayarak eğleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 13:40 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da çocukların kızak keyfi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Erzincan'ın Üzümlü ilçesinde iki gündür etkili olan kar yağışının ardından çocuklar, karlı yokuşlara çıkarak kızak ve poşetlerle kayarak eğleniyor.

        Kar kalınlığının 8 santimetreye kadar ulaştığı ilçede, bir araya gelen çocuklar kızak ve poşetlerle karlı yokuşların yolunu tutuyor.

        Kerhac mevkisinde bir araya gelen çocuklar, en hızlı şekilde aşağı inebilmek için birbirleriyle yarışıyor.

        Çocuklardan Betül Gülmez, "Kar yağdı her yer bembeyaz oldu. Arkadaşlarımla geldik burada eğleniyoruz." dedi.

        Mehmet Hulusi Nevruz ise "Kar yağdıktan sonra kızaklarımız var onlarla kayıyoruz. Kar topu savaşı yapıp baya eğleniyoruz." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti

        Benzer Haberler

        Munzur Dağları'nda, çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi
        Munzur Dağları'nda, çengel boynuzlu dağ keçileri görüntülendi
        Vali Aydoğdu'dan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyaret
        Vali Aydoğdu'dan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ziyaret
        Erzincan yaylalarından köylere uzanan zorlu kış mesaisi
        Erzincan yaylalarından köylere uzanan zorlu kış mesaisi
        Munzur'un beyaz zirvesinde şamualar görüntülendi
        Munzur'un beyaz zirvesinde şamualar görüntülendi
        Erzincan'da hükümlü kadınların el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı
        Erzincan'da hükümlü kadınların el emeği göz nuru ürünleri görücüye çıktı
        Erzincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde Sağlık Polikliniği hizmete açıldı
        Erzincan Ceza İnfaz Kurumu kampüsünde Sağlık Polikliniği hizmete açıldı