        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri

        Erzincan-Gümüşhane kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

        Erzincan-Gümüşhane kara yolu, yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapatıldı, Erzincan-Sivas kara yolunda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.01.2026 - 11:35 Güncelleme: 13.01.2026 - 11:35
        Erzincan-Gümüşhane kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı
        Erzincan-Gümüşhane kara yolu, yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapatıldı, Erzincan-Sivas kara yolunda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor.

        Kent genelinde 2 gündür etikili olan kar yağışı ve sis, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.

        Polis ekipleri, Erzincan-Gümüşhane kara yolunu, sis, yoğun kar ve tipinin zaman zaman görüş mesafesini 5 metrenin altına kadar düşürmesi nedeniyle ulaşıma kapattı.

        Karayolları ekipleri, kar ve buzla mücadele çalışması yürüterek, yolları açık tutmaya çalışıyor.

        Öte yandan, polis ekipleri, Yalnızbağ Kavşağı'nda durdurdukları tır ve benzeri ağır tonajlı araçların Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri yönüne geçişlerine izin vermiyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

