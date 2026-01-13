Erzincan-Gümüşhane kara yolu kar nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Öte yandan, polis ekipleri, Yalnızbağ Kavşağı'nda durdurdukları tır ve benzeri ağır tonajlı araçların Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ geçitleri yönüne geçişlerine izin vermiyor.

Polis ekipleri, Erzincan-Gümüşhane kara yolunu, sis, yoğun kar ve tipinin zaman zaman görüş mesafesini 5 metrenin altına kadar düşürmesi nedeniyle ulaşıma kapattı.

Kent genelinde 2 gündür etikili olan kar yağışı ve sis, Erzincan-Sivas kara yolunun Sakaltutan ve Kızıldağ ile Erzincan-Gümüşhane kara yolunun Ahmediye geçitlerinde ulaşımı aksattı.

Erzincan-Gümüşhane kara yolu, yoğun kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle ulaşıma kapatıldı, Erzincan-Sivas kara yolunda ise ulaşım güçlükle sağlanıyor.

