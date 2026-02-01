Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincan'da evde sağlık ekipleri karlı yolları aşarak hastalara ulaşıyor

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli sağlık çalışanları, zorlu kış koşullarına rağmen hastalara ulaşmak için yoğun mesai harcıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 11:22 Güncelleme: 01.02.2026 - 11:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Erzincan'da evde sağlık ekipleri karlı yolları aşarak hastalara ulaşıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        EMİN FERHAT SEVİLİR - Erzincan'da Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde görevli sağlık çalışanları, zorlu kış koşullarına rağmen hastalara ulaşmak için yoğun mesai harcıyor.

        İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Evde Sağlık Hizmetleri Birimi, kentte hastaneye gidemeyen 2000'e yakın hastaya evlerinde muayene ve tedavi hizmeti sunuyor.

        Kent merkezi ile ilçelerde görev yapan ekipler, zorlu arazide araçların gidemediği noktalara zaman zaman yürüyerek ulaşıyor.

        Kışın çetin geçtiği Refahiye ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki Gümüşakar köyünde yaşayan Şeftalioğlu ailesinin evine karlı yolları aşarak ulaşan sağlık ekipleri, kısmi felçli Sakine Şeftalioğlu'nun (88) muayenesini yapıp tedavisine yönelik kontrolleri gerçekleştirdi.

        - Geçen yıl sisteme kayıtlı 1983 kişiye evde sağlık hizmeti sunuldu

        İl Sağlık Müdürü Cihan Tekin, AA muhabirine, kentte 2010 yılından itibaren 17 binin üzerinde vatandaşa evde sağlık hizmetinin verildiğini söyledi.

        Geçen yıl sisteme kayıtlı 1983 kişiye evde sağlık hizmeti sunduklarını belirten Tekin, şunları kaydetti:

        "Arkadaşlarımız, eve gittiğinde sadece evde bakım hizmetini vermiyorlar. Evdeki hastaların yakınlarına yönelik başlatmış olduğumuz yine bir proje var. Evde bakımla ilgili eğitim de veriyoruz. Sağlık okuryazarlığını onlara anlatıyoruz, acil durumlarda 112'ye nasıl başvurmaları, raporun nasıl çıkarılması, ilaçların nasıl çıkarılması gerektiğini ya da evde vatandaşımızın yakınlarının giderebileceği ufak tıbbi müdahaleleri de yine biz bu vatandaşlarımıza anlatmaya çalışıyoruz."

        - "Hastaların yüzündeki memnuniyeti görmek bizi çok mutlu ediyor"

        Dr. Fahrettin Uğur Refahiye Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İrem Rüzgar da ilçenin 121 köyüne sağlık hizmeti ulaştırmaya çalıştıklarını anlattı.

        İlçe merkezine en uzak köyün 50 kilometre mesafede olduğunu anlatan Rüzgar, şöyle konuştu:

        "Hastaneye gelemeyecek durumda, belli başlı hastalıkları olan hastalarımıza evde bakım hizmetleri sunuyoruz. Refahiye ilçemizde yaklaşık 6 ay, kış şartlarında geçiyor. Zorlu şartlar altında hastalarımıza elimizden gelen kaliteli sağlığı ulaştırmaya çalışıyoruz. Hastaların yüzündeki memnuniyeti görmek, bizi çok mutlu ediyor. Vatandaşlarımızın sağlığı, bizim için her şeyden önemli."

        Evde Sağlık Hizmetleri Birimi'nde hemşire olarak görev yapan Nida Gül Nural Arslan (26) da zor şartlarda çalıştıklarını belirterek, "Kış şartları bizi zorluyor ama her türlü zorluğu aşarak hastalarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Hastalarımıza ulaştıkça, onlara şifa dağıttıkça, dualarını aldıkça biz de mutlu oluyoruz ve daha motive bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." diye konuştu.

        - "Kar yağışının çok olmasına rağmen ekipler yine de geldi"

        Evde kontrolleri yapılan Sakine Şeftalioğlu, bu yıl kar yağışının çok olmasına rağmen ekiplerin yine de geldiğini söyleyerek, uygulama için teşekkür etti.

        Annesine bakan Makbule Şeftalioğlu (52) da ziyaretten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirerek, "Kar, kış demeden bize ulaşıyorlar. Anneme gelip bakıyorlar. Biz de seviniyoruz. Devletimize bu uygulama için teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        E-posta kopyasıyla 45 milyon TL'lik vurgun!
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Erzincan İl Göç İdaresi için yeni hizmet binası tamamlandı
        Erzincan İl Göç İdaresi için yeni hizmet binası tamamlandı
        Erzincanlı kayakçılar Hakkari'den 6 madalya ile döndü
        Erzincanlı kayakçılar Hakkari'den 6 madalya ile döndü
        Erzincan'da başıboş gezen cirit atı yakalanıp sahibine teslim edildi
        Erzincan'da başıboş gezen cirit atı yakalanıp sahibine teslim edildi
        Denetimli Serbestlik'ten SSÇ'lere "Beyaz" dokunuş
        Denetimli Serbestlik'ten SSÇ'lere "Beyaz" dokunuş
        Fabrika hayalleri devlet desteğiyle gerçeğe dönüştü
        Fabrika hayalleri devlet desteğiyle gerçeğe dönüştü
        Erzincan'da soğuk kış gecelerinin sıcak lezzeti kaşarlı patates
        Erzincan'da soğuk kış gecelerinin sıcak lezzeti kaşarlı patates