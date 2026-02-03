Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Erzincan Haberleri Haberleri

        Erzincan'da 24 firari hükümlü ile aranan 20 şüpheli yakalandı

        Erzincan'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 20 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 14:55 Güncelleme: 03.02.2026 - 14:55
        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri, aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.

        Yapılan denetim ve kontrollerde, aralarında "kasten öldürme" ve "uyuşturucu ticareti" gibi farklı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 24 firari hükümlü ile aranan 20 şüpheli yakalandı.

        Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, diğer şüpheliler ise emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Erzincan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzincan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

